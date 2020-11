Bibi Claßen (27) genießt die Zeit mit ihren beiden Schätzen Lio (2) und Emily. Obwohl der Social-Media Star mit YouTube, Instagram und ihrem Podcast einiges um die Ohren haben dürfte, denkt die 27-Jährige vor allem an eines – ihre Kinder. Auf Social Media beweist die zweifache Mama mit ihrem Ehemann Julian Claßen (27) immer wieder, wie liebevoll sie sich um ihren Nachwuchs kümmern. In einem Post richtete Bibi nun süße Worte an ihre zwei Kids und zeigte damit, wie wichtig ihr die beiden sind.

Auf Instagram veröffentlichte die Blondine ein neues Bild mit Söhnchen Lio und schrieb dazu: "Ich denke 18 Stunden am Tag an dich und die anderen sechs Stunden träume ich von dir. P.S.: Natürlich auch an dich Emmi. Du bist allerdings auf dem Weg in den Park eingeschlafen." Auf dem niedlichen Schnappschuss sieht man Bibi neben dem kleinen Blondschopf hocken und lachend bunte Blätter in die Luft werfen. Der Zweijährige ist in eine dicke Jacke eingepackt und trägt eine Bommelmütze sowie Handschuhe. Ihr Ehemann Julian reagierte auf das süße Foto seiner Frau, indem er kommentierte: "Meine 3 Lieblinge."

Auch der 27-Jährige postete kürzlich ein Bild mit seinem Sohnemann in der Natur. Darauf sieht man Julian, wie er Lio in die Luft hebt, während der nach einem Apfel greift. Dazu schrieb der YouTuber etwas scherzhaft: "Meine Kinder geben mir so viel! Einen Sinn für’s Leben, bedingungslose Liebe, Zuneigung und ab und zu auch einen Apfel."

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio im Oktober 2020

Instagram / julienco_ Julian und Lio Claßen im November 2020

Instagram / julienco_ Julian, Bibi und Lio Claßen, Januar 2020

