Julian Claßen (27) geht voll in seiner Vater-Rolle auf! Der YouTuber – im Netz besser bekannt als Julienco – wurde im vergangenen April zum zweiten Mal Papa. Er und seine Frau Bibi (27) sind nun stolze Eltern einer Tochter namens Emily, nachdem sie bereits 2018 einen Jungen, der den Namen Lio (2) trägt, bekamen. Von seinem Sohnemann und sich teilte der Webstar nun zwei entzückende Bilder.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Julian die zwei Schnappschüsse. Das erste Bild zeigt den Kölner, wie er Lio hochhebt, damit er einen Apfel von einem Baum pflücken kann. Auf Foto Nummer zwei beißt der Web-Videoproduzent dann genüsslich in die Frucht, während ihn sein Sohn anstrahlt. Der 27-Jährige nutzt die Gelegenheit, um in der Bildunterschrift von seinem Papa-Dasein zu schwärmen. "Meine Kinder geben mir so viel! Einen Sinn fürs Leben, bedingungslose Liebe, Zuneigung und ab und zu auch einen Apfel", scherzt er.

Aber könnte der Social-Media-Star sich auch vorstellen, noch mal Vater zu werden? Nein, für ihn sei die Familienplanung beendet. "Jetzt gerade ist das für mich komplett und wirklich zu 100 Prozent abgeschlossen", gesteht Julian in einem YouTube-Video. Sollte es allerdings doch irgendwann zu einem dritten Kind kommen, dann würde er es "herzlich empfangen".

Bibi und Julian Claßen, YouTuber

Julian und Lio Claßen im November 2020

Julian Claßen mit seinen Kindern Lio und Emily

