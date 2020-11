Endlich steht es fest! Erst vor wenigen Wochen verkündeten Sarah (29) und Dominic Harrison (29), dass sie Deutschland für immer den Rücken kehren und nach Dubai auswandern wollen. Seit ihrer Ankündigung ging alles ganz schnell. Sie kündigten bereits ihre Wohnung und die Kita, kümmerten sich um eine Krankenversicherung und packten zahlreiche Kartons. Nun verkündeten Sarah und Dominic, an welchem Datum sie genau auswandern werden.

In einem neuen YouTube-Video verrieten die zweifachen Eltern aufgeregt: "Wir fliegen, und zwar am 9.12.2020." Sarah gab sogar zu, dass sie langsam nervös werde. "Ich genieße jetzt auch gerade die Kälte, was ich eigentlich nie mache. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich das dann in Dubai vermissen werde", erzählte sie in dem Clip außerdem. Ihr Mann Dominic kann darüber nur lachen und scherzte: "Du gehst voll selten raus." Sie erklärte daraufhin, dass man immer das wolle, was man in dem Moment nicht haben könne.

Viel hat sie vermutlich nicht mehr von der kalten Luft in Deutschland, immerhin steht der Umzug in weniger als zwei Wochen an. Mit Mias (3) Geburtstag und weiteren Terminen würde den beiden jedoch nur knapp eine Woche für alles bleiben. Ob das YouTuber-Pärchen in dieser Zeit alles schaffen wird, bleibt abzuwarten.

Sarah und Dominic Harrison in Dubai

Dominic, Sarah, Mia und Kyla Harrison

Sarah Harrison in Dubai, Oktober 2020

