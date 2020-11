Das Bäuchlein wächst und wächst! Karlie Kloss (28) verkündete ihren Fans vor einigen Tagen eine zuckersüße Nachricht: Nachdem zuvor im Netz lange über eine mögliche Schwangerschaft spekuliert wurde, bestätigten das Model und sein Ehemann Joshua Kushner, tatsächlich zum ersten Mal Eltern zu werden. Bisher hat die Victoria's Secret-Schönheit noch nicht viel über ihre anderen Umstände preisgegeben – doch nun gibt sie ein Babybauchupdate: Karlie präsentiert ihre immer größer werdende Körpermitte!

Doch nicht etwa die 28-Jährige gibt ihren Fans diesen besonderen Anblick – nein, ihr Gatte Joshua teilt ein Bild von der strahlenden Beauty auf seinem Instagram-Profil. Und der werdende Papa scheint ziemlich stolz auf seine Frau zu sein. Mit einem Herzchen-Emoji und einem Smiley, der eine Sonnenbrille trägt, kommentiert er den Schnappschuss ziemlich subtil, aber doch eindeutig.

Erst vor einigen Tagen äußerte sich Karlie persönlich zu ihrer Schwangerschaft. Mit einem verträumten Clip, in dem sie sich in Unterwäsche rekelt und ihre kleine Wölbung zeigt, bestätigte die Beauty diese schöne Neuigkeit. "Guten Morgen Baby", schrieb sie zu dem Insta-Post. Würdet ihr gern mehr über Karlies Schwangerschaft erfahren? Stimmt in der Umfrage ab!

Lisvett Serrant/ Startraks Photo Karlie Kloss und Joshua Kushner

Instagram / joshuakushner Karlie Kloss, Model

Instagram / karliekloss Karlie Kloss im Oktober 2020

