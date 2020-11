Willi Herren (45) gibt Calvin Kleinen grünes Licht, sich jetzt erst recht richtig bei Temptation Island V.I.P. auszutoben! In der siebten Folge der Fremdflirtshow bekommen die Promi-Männer überraschend an einem Party-Abend Bilder ihrer Partnerinnen auf den Bildschirm gespielt: Zu sehen sind Szenen, in denen sich vor allem Roxy und Jay blendend zu verstehen scheinen. An Calvin gehen die Ausschnitte seiner Partnerin offensichtlich nicht spurlos vorbei. Und auch Willi und Julian Evangelos (28) sind vom Verhalten der Bayerin schockiert. Das bringt den Ballermannstar am Morgen danach dazu, Calvin eine klare Ansage zu machen!

Nachdem der Rapper am Abend noch versucht hat, sich gemeinsam mit Single-Frau Sanja Alena von den Bildern abzulenken, sucht Willi zum Frühstück das Gespräch mit ihm. "Die Roxy ist leider bei mir unten durch. Hau raus, gönn dir. Wirklich. Lass dir nicht die Hörner aufsetzen. Das ist eine Grenzüberschreitung einfach. Was bildet die sich ein? Deswegen: Feuer frei. Meinen Segen haste", haut der 45-Jährige raus. Calvin zeigt sich nach der Aufforderung allerdings von seiner kleinlauten Seite und erklärt: "Wer weiß, was die für Bilder von mir gesehen hat." Der Schlagersänger konterte daraufhin nur, dass sie ihn mit Sicherheit nicht habe knutschen sehen – wie es andersherum der Fall gewesen ist.

Auch Julian findet das Verhalten von Roxy schwierig, wie er in einem Interview betont: "Das, was Roxy da abgezogen hat, damit könnte ich eher weniger umgehen." Und die brünette Beauty selbst? Die scheint sich im Laufe der Folge so gar keine Gedanken mehr darüber zu machen, was Calvin von ihrem Verhalten halten könnte. Um sich abzulenken, verbringt die 27-Jährige sogar die Nacht mit Jay – in der es aber nicht zu mehr als Kuscheln kommt.

