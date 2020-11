Natascha Ochsenknecht (56) will dem Dasein als Großmutter eine umfassende Modernisierung verpassen! Die TV-Bekanntheit ist stolze Mama von drei Kindern – die flippige Blondine schenkte Wilson Gonzales (30), Jimi Blue (28) und Cheyenne (20) das Leben. Nun darf sich die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (64) schon auf ihr erstes Enkelkind freuen: Ihre Tochter Cheyenne erwartet nämlich Nachwuchs. Auf ihre künftigen Aufgaben als Oma geht Natascha in gewohnt lässiger Manier zu!

In einem Instagram-Livestream stellt ihr ein neugieriger Follower die Frage, wie denn der neue Lebensabschnitt als Großmutter so sei. Darauf hat Natascha eine deutliche Antwort parat: "Also erst mal bin ich noch keine Oma! Und zweitens wird es genauso sein wie vorher", entgegnet die Blondine. Des Weiteren stellt sie klar, dass sie sich selbst treu bleiben wolle – selbst als Großmutter. "Ich werde genauso rumlaufen, ich werde genauso viel Scheiße bauen, ich werde genauso mein Leben weiterleben. Mein Enkelkind hat einfach die geilste Oma der Welt", betont die 56-Jährige.

Auf die Zeit mit dem Neuzugang im Hause Ochsenknecht freue sie sich zudem sehr: "Es bleibt auf jeden Fall spannend mit so einem kleinen Stüpselpupsel", prophezeit Natascha, die es als dreifache Mutter ja wissen muss.

Getty Images Natascha und Cheyenne Ochsenknecht bei der Berlin Fashion Week, 2019

Instagram / nataschaochsenknecht Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, TV-Persönlichkeit

