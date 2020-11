Wie hat Daniela Katzenberger (34) ihre Auftritte bei The Masked Singer erlebt? Einige Wochen lang versteckte sich die Kultblondine an der Seite ihres Mannes Lucas Cordalis (53) unter einem der süßen Erdmännchen-Kostüme. Im großen TV-Finale am vergangenen Dienstag wurde das Paar schließlich enttarnt und belegte somit den fünften Platz. Im Promiflash-Interview blickte Dani nun zurück und verriet: Sie war total aufgeregt!

Im Gegensatz zu ihrem Liebsten lösten die anstehenden Auftritte bei Dani große Aufregung aus. "Ich habe nix mehr essen können, ich hatte einen Ruhepuls von 100 gehabt, also wirklich im Ruhezustand", erklärte die Katze gegenüber Promiflash. Dabei liege ihr Puls sonst bei einem Wert von maximal 60 Herzschlägen pro Minute – auf der Bühne schnellte der Puls dann auf 180 hoch. "Was sich niemand vorstellen kann: Ich bin nicht so der Bühnenmensch", gestand Daniela.

Die Nervosität konnte Daniela vor ihrer Performance glücklicherweise abstellen. Dennoch habe es sich angefühlt, wie ein Referat in der Schule halten zu müssen. Die Maskierung mache die Umgebung zwar dunkler, aber die Gefühle und Gedanken blieben trotzdem in diesem Moment. "Du musst den Text können und ich war genauso nervös wie ohne Maske", erinnerte sich die 34-Jährige.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in ihrem "The Masked Singer"-Kostüm

ProSieben/Willi Weber Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger als Erdmännchen im "The Masked Singer"-Finale

