Wie Lina Kottutz wohl zu der Kuscheloffensive ihrer Temptation Island V.I.P.-Konkurrentin Sarah Milewski steht? Der Promi-Kandidat Ludwig Heer (39) scheint es Verführerin Lina ziemlich angetan zu haben. Doch auch Single-Lady Sarah scheint ein Auge auf den TV-Koch geworfen zu haben. Obwohl dieser anfangs mit dem Rotschopf anbandelte, verbrachte er die Nacht mit Sarah. Als Giulia Siegel (46), Ludwigs eigentliche Partnerin, dies sah, brach sie zusammen. Lina sieht dennoch keine Schuld bei ihrer Mitstreiterin, wie sie Promiflash verrät.

"Sarah macht im Endeffekt auch nur ihren Job in der Sendung und hat Spaß dabei", stellt die Influencerin gegenüber Promiflash klar. "Giulia hat ja nur so reagiert, weil es danach aussah, dass nur Sarah bei Ludwig geschlafen hat, obwohl das ja nicht der Fall war", betont die Münchnerin. Calvin Kleinen und Sanja Alena hatten nämlich ebenso in dem Bett geschlafen – die DJane bekam allerdings nur einen Ausschnitt zu sehen, der ihre bessere Hälfte und die Blondine zeigte.

Wäre Lina an Sarahs Stelle, würden die Aufnahmen der am Boden zerstörten Giulia dennoch nicht spurlos an ihr vorbeiziehen: "Im ersten Moment würde sie mir natürlich leidtun und ich hätte ein schlechtes Gewissen", gibt die Beauty zu.

TVNOW Giulia Siegel bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW / RTL Ludwig Heer, Sarah Milewski, Sanja Alena und Calvin Kleinen

privat Ludwig Heer und Giulia Siegel

