Wer hatte die Idee, Kubilay Özdemirs Spuckszene nachzumachen? Der On-Off-Partner von Georgina Fleur (30) sorgte im Sommerhaus der Stars für einen heftigen Skandal, als er Andrej Mangold (33) ins Gesicht spuckte. In Jasmin Herren (41) und Calvin Kleinens Musikvideo zu dem neuen Song "Temptation VIP" macht er genau diesen fragwürdigen Move noch einmal nach. Im Promiflash-Interview verrät Calvin, wer eigentlich die Idee zu dieser Spuck-Parodie hatte!

Im Vorfeld geplant war die kleine Einlage nämlich nicht. "Ich glaube, das war Willis (45) Idee. Fand ich lustig, haben wir einfach spontan gemacht", erzählt Calvin gegenüber Promiflash. Kubis Ausraster noch einmal nachzustellen, war also ein Spontaneinfall von Calvins Temptation Island V.I.P.-Kollegen und Jasmins Ehemann Willi Herren. Der Schauspieler hat übrigens auch einen Part in dem Clip übernommen – und zwar in Frauenkleidern!

Willis Spuck-Idee kommt allerdings nicht bei allen Fans besonders gut an. Während manche YouTube-User die Realitystars für diese Aktion feiern, sind andere eher skeptisch. "Bitte bietet Kubi keine Bühne", lautet zum Beispiel ein Kommentar unter dem Video.

Musikvideo: "Calvin92 feat. Jasmin Herren" mit "Temptation VIP" Kubilay Özdemir und Georgina Fleur im Musikvideo zu "Temptation VIP"

TVNOW Andrej Mangold und Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

