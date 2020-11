Mike Heiter (28) will wieder in den Fokus von Amor rücken: Er ist erneut bereit, sein Herz zu verschenken! Seit der Trennung von seiner Ex Elena Miras (28) im vergangenen September geht der einstige Love Island-Kandidat als Single durchs Leben. Ob er sich langsam, aber sicher nach einer Nachfolgerin umsieht? Im Netz macht er jedenfalls unmissverständlich klar: Einem neuen Flirt steht mittlerweile nichts mehr im Wege!

Im Rahmen eines Instagram-Q&As stand Mike seinen Followern Rede und Antwort. Ein User wollte von ihm wissen, ob er das Beziehungsende überwunden habe. Mikes schlichte, aber deutliche Reaktion: "Ja." Die gleiche Rückmeldung bekam ein Fan, der nachhakte, ob der 28-Jährige wieder dazu bereit sei, eine neue Frau kennenzulernen.

Ob ihm eine Lady vielleicht sogar längst den Kopf verdreht hat? In dieser Sache gab sich Mike weniger redselig. Er beantwortete die Frage nach einer aktuellen Flamme lediglich mit einem Emoji, das den Zeigefinger vor den Mund presst und damit ein "Pssst" zum Ausdruck bringt.

Anzeige

Getty Images Elena Miras und Mike Heiter am Frankfurter Flughafen

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im November 2020

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de