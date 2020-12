Sie fühlte sich oft einsam! Die Schauspielerin Nicole Kidman (53) ist seit 30 Jahren ein renommierter Hollywood-Star. Mit ihren Rollen in "Moulin Rouge!" oder "The Others" überzeugte sie mehrfach auf der ganz großen Leinwand. Trotz der erfolgreichen Karriere, sei ihre Arbeit als Schauspielerin aber nicht nur glamourös gewesen. Nun sprach Nicole offen über die Schattenseite der Schauspielwelt – ihr Ehemann Keith Urban (53) sei ihr dabei immer eine große Stütze gewesen!

Seit 14 Jahren sind Nicole und Keith bereits verheiratet und gehen zusammen durch dick und dünn! "Als Schauspieler wird dir gesagt 'Erkunde jede Facette der Gefühle und Psychologie. Und jetzt kehr' zurück in dein reales Leben und sei total normal'", betonte die Oscar-Preisträgerin jetzt gegenüber der Glamour UK. Danach habe sie sich oft einsam gefühlt. Umso dankbarer sei sie für ihren liebevollen Mann Keith, an den sie sich jederzeit lehnen und dem sie sich anvertrauen könne. Sie wisse, dass es nicht selbstverständlich sei, jemanden stets neben sich zu haben, wenn man sich einsam fühlt.

Nicole betonte zudem, dass es wichtig sei, eine gewisse Balance im Alltag zu finden. Neben der glücklichen Beziehung mit Keith finde sie ihre Mitte beim Sport und in ihrer Rolle als fürsorgliche Mutter. Insgesamt ist sie Mama von vier Kindern: Mit Ex-Ehemann Tom Cruise (58) adoptierte sie zwei Sprösslinge. Zwei weitere Töchter entstanden in ihrer jetzigen Ehe.

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2017

Anzeige

ActionPress/REX FEATURES LTD Collage: Nicole Kidman und Tom Cruise mit ihren Adoptivkindern Connor und Isabella, 1996

Anzeige

Wusstet ihr, dass Nicole und Keith bereits seit 14 Jahren verheiratet sind? Ja, das war mir bewusst. Das überrascht mich total! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de