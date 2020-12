Na, diese Hochzeit auf den ersten Blick-Ehe startete mit einer Zitterpartie – und zwar für Bräutigam René. Die vergangene Folge der Kuppelshow endete mit einem Mega-Cliffhanger. Nachdem der Soldat "Ja" gesagt hatte, sah sich seine Zukünftige Daniela panisch zu ihrer Familie um und zögerte mit ihrer Antwort. René rechnete deshalb schon mit dem Schlimmsten. Letztendlich kann er aber aufatmen: Daniela möchte den Bund fürs Leben mit ihm eingehen.

"Ja, ich will", sagt sie schließlich mit einem breiten Lächeln im Gesicht und betont noch dazu, dass er sie auch nicht mehr so schnell loswerden würde. "Als das Jawort von ihr kam, da fiel mir ein Stein vom Herzen", gibt Bräutigam René offen zu. Aber wieso hat das überhaupt so lange gedauert? "Ich war ein bisschen enttäuscht, dass er nicht meine Hand genommen hat", erklärt Daniela. Aber dass er Humor hat, sei die halbe Miete und letztendlich auch der Grund, warum sie der Ehe eine Chance geben will. Ihre Vermählung besiegeln die zwei schließlich mit einer Umarmung.

Direkt nach der Trauung vergießt die Braut dann ein paar Tränchen und verrät ihrem frisch angetrauten Ehemann, dass sie sich mehr Nähe gewünscht hätte. Der wiederum reagiert recht hilflos. Trotzdem blickt Daniela optimistisch in die Zukunft: "Ich habe aber auch gesagt, ich glaube, wir passen megagut zusammen, weil du hast ja auch Humor."

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Daniela und René bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

© SAT.1 / Christoph Assmann René und Daniela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

© SAT.1 / Christoph Assmann Daniela und René in der fünften Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick"

