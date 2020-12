Was für eine süße Liebeserklärung von Ashley James an ihren Freund! Schon im Januar wird der erste Sohn der ehemaligen UK-Promi Big Brother-Kandidatin und ihrem Partner Tom Andrews das Licht der Welt entdecken. Doch dass die Musikerin einen kleinen Jungen – und kein Mädchen – erwartet, überforderte sie im ersten Moment. Denn sie hatte zuvor ein "Männer-Trauma" durchgemacht. Das alles scheint nun allerdings der Vergangenheit anzugehören: Kurz vor der Geburt feiert Ashley die einjährige Beziehung mit Tom!

Via Instagram teilte die Blondine einige Schnappschüsse ihrer gemeinsamen Zeit. "Es ist der 1. Dezember, was bedeutet, dass es genau 365 Tage her ist, seit wir unser erstes Date hatten", schwelgt sie in Erinnerungen. Ashley sei sechs Jahre lang Single gewesen, bevor sie den Vater ihres noch ungeborenen Kindes kennenlernte. "Es wird immer behauptet, dass man erst jemanden findet, wenn man aufhört zu suchen. Ich glaube, bei mir ist es andersherum", kommentiert sie weiter.

Aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen sei Ashley skeptisch gewesen, ob sie jemand Passendes finden würde. Aber mit Tom an ihrer Seite habe sie den perfekten Mann gefunden. "Ich habe vielleicht 32 Jahre gebraucht, um jemanden zu treffen, aber ich hätte ein weiteres Jahrzehnt gewartet, um diesen Typen zu treffen", schwärmt sie. Sie könne die nächsten 365 Tage voller Abenteuer als Mama und Papa nicht abwarten und hoffe, dass ihr Sohn genauso wird wie Tom. "Aber mit meinem Humor", scherzt sie abschließend.

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James mit Freund Tom Andrews

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James mit Freund Tom Andrews

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James mit Freund Tom Andrews

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de