Sind Martin Angelo (27) und Dominic Smith (32) etwa ein Paar? Die zwei Jungs lernten sich als Kandidaten in der schwulen Datingshow Prince Charming kennen, wo Dominic es sogar bis ins Finale schaffte. Beide verließen das Format als Singles. Seit einigen Monaten sieht man die beiden immer öfter zusammen auf Social Media, weswegen viele Fans vermuten, sie seien in einer Beziehung. Doch sind die beiden nun ein Liebespaar oder nicht? Im Promiflash-Interview beziehen die Großstadtjungs Stellung.

"Diese Frage erreicht uns beide tatsächlich sehr oft, und an dieser Stelle müssen wir wirklich sagen, dass man manchmal ohne Beschreibung besser lebt", äußerte sich Martin im Gespräch mit Promiflash über ihre Beziehung. Ihm zufolge hätten er und Dominic eine sehr enge Bindung, und diese bedürfe keines Labels. Sie könnten sich auch auf keines festlegen. "Es ist einfach Liebe", erklärte der bärtige Schönling weiter.

Vielleicht erfährt man ja nächste Woche in der Show "#CoupleChallenge" mehr über die Beziehung der beiden Jungs. Dominic und Martin werden in der TV-Show nämlich gemeinsam antreten. Ob man dabei vielleicht sogar einen Kuss am Lagerfeuer zu Gesicht bekommt, wird sich zeigen.

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Martin Angelo und Dominic Smith

Instagram / dmnc_bln Martin Angelo und Dominic Smith

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Martin Angelo und Dominic Smith bei "#CoupleChallenge"

