Der Stress, der mit der Scheidung von Kelly Clarkson (38) einhergeht, scheint sich jetzt auf ihre Figur auszuwirken – offenbar ähnlich wie bei Adele (32)! Im Juli machten es die "Because Of You"-Interpretin und ihr Partner Brandon Blackstock (43) öffentlich: Sie gehen ab sofort getrennte Wege. Momentan streiten sich die einstigen Ehepartner vor Gericht um das Sorgerecht der beiden gemeinsamen Kinder und den Unterhalt, die 38-Jährige selbst sprach schon offen darüber, dass sie das Liebes-Aus als schrecklich empfinde. Hat die The Voice-Jurorin wegen der Strapazen sichtbar an Gewicht verloren?

Die Musikerin zeigte jetzt auf Instagram Fotos von sich aus der Garderobe der Castingshow. Derzeit sitzt Kelly für die 19. "The Voice"-Staffel neben John Legend (41), Gwen Stefani (51) und Blake Shelton (44) auf einem der Coaches-Stühle und entscheidet über das Schicksal der Kandidaten – und macht dabei eine sehr gute Figur, insbesondere in dieser Woche, denn einige Kilos scheinen verschwunden zu sein. "Du siehst fabelhaft aus. Brandon wird es noch bereuen, was er dir antut", kommentierte einer von etlichen Followern.

Ob die US-Amerikanerin durch Stress oder neu gewonnene Motivation nach der Trennung abgenommen hat, ließ sie zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Der Kilo-Verlust so kurz nach dem Split erinnert allerdings an ihre Kollegin Adele: Im April 2019 gab das Management der Britin die Scheidung von ihrem Mann Simon Konecki bekannt. Hinterher hielt sie sich eisern an einen Ernährungs- und Trainingsplan und speckte bis dato über 45 Kilogramm ab.

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson im Dezember 2020

Getty Images Kelly Clarkson im Oktober 2020

Instagram / adele Adele im August 2020

