Claudia Obert (59) hat offenbar einen ganz skurrilen Wunsch, der ihre Bestattung betrifft! Der beliebte TV-Star ist dafür bekannt, in den sozialen Netzwerken immer wieder einen lockeren Spruch auf den Lippen zu haben und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Aktuell hält die Reality-TV-Queen ihre Fans zum Beispiel mit ihren neuen Beauty-Behandlungen auf dem Laufenden. Doch schlägt die Boutique-Inhaberin plötzlich auch ernstere Töne an? Claudia erzählt, wie sie sich ihre eigene Beerdigung vorstellt!

Auf Instagram meldete sich die 59-Jährige vom Krankenhausbett aus. Offenbar hat sie sich einer weiteren Schönheitsoperation unterzogen. Angeschlagen blickt Claudia in die Kamera, während sie ihr Handy fest in der Hand hält. Offensichtlich ist sie von der Behandlung so mitgenommen, dass ihr nach schwarzem Humor zumute ist. "Eine Freundin von mir wurde mit ihrem iPhone beerdigt, das möchte ich auch", schrieb die Fernsehbekanntheit unter ihren Beitrag. Sie glaube nämlich doch noch mal wach zu werden und "einen letzten Post" absetzen zu können.

Ihre Follower meinen aus Claudias Beitrag vor allem eine große Portion Humor erkannt zu haben. "Ich hoffe, du überlebst deine Schönheits-OPs", witzelte ein User unter dem Post. "Dein trockener Humor ist einfach nur spitze", lobte ein anderer Kommentator die Luxus-Lady. Was glaubt ihr? Macht Claudia Spaß oder möchte sie wirklich ihr Handy mit ins Grab nehmen? Stimmt unten ab!

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Dezember 2020

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im Juli 2020

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, TV-Star

