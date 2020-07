Claudia Obert (58) strahlt über das ganze Gesicht! Die Modeunternehmerin legt großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres und ein perfektes Outfit. Auf ihrem Social-Media-Kanal schmeißt sich die Society-Lady nur zu gern für ihre Fans in Schale und heimst dafür jede Menge Lob ein. Erst vor Kurzem verzückte sie ihre Community mit Bildern von einem TV-Dreh, die eine jugendlich wirkende Claudia zeigten. Nun legte die Brünette nach und postete einen neuen Schnappschuss von sich – und der hat es in sich!

Bei diesem Instagram-Pic der Ex-Promis unter Palmen-Teilnehmerin dürften einige ihrer Abonnenten nicht mehr aus dem Staunen herauskommen. Der Teint der TV-Bekanntheit ist ein echter Blickfang und leuchtet geradezu. Auch das Make-up der Fashionliebhaberin ganz anders, als es ihre Fans gewohnt sind. In ihrem Kommentar verriet Claudia: Das Bild entstand direkt nach einem Beauty-Termin in Köln. Die Community ist ganz begeistert von dem Styling: "Megaschön" und "Perfekte Haare", lauteten nur zwei Antworten auf den Beitrag.

Das Geheimnis hinter ihrem umwerfenden Teint verriet die Wahl-Hamburgerin kürzlich im Interview mit Guten Morgen Deutschland: "Durch diese Ionen-Kollagen-Massage, du hast das Gefühl, dass deine Hautzellen turnen. Die flößen das Kollagen ein. Es hält eine Woche und dann fällt es wieder zusammen wie ein Souf­f­lé. Deswegen muss man weiter fleißig cremen."

Anzeige

ActionPress Claudia Obert, TV-Bekanntheit

Anzeige

ActionPress Claudia Obert, TV-Bekanntheit

Anzeige

ActionPress Claudia Obert, Unternehmerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de