Georgina Rodríguez (25) weiß einfach ihren Körper in Szene zu setzen! Regelmäßig schlüpft die Freundin von Fußballlegende Cristiano Ronaldo (35) in aufreizende Outfits und präsentiert ihren Hammer-Body auf Social Media. Zuletzt sah man die 26-Jährige zwar eher bedeckt – als Löwin verkleidet trällerte sie nämlich für die spanische Version von The Masked Singer im TV. Doch nun posiert sie wieder ganz freizügig in sexy Dessous – wie Ronaldo das wohl findet?

Für ihre Instagram-Stories warf sich die 26-Jährige jetzt richtig in Schale. Um für eine Wäschemarke zu werben, präsentierte sie ihren Top-Körper in einem beigefarbenen Spitzenbody, der vor allem die Kurven der Spanierin betont. Mit dem Foto richtet sie sich an ihre 22 Millionen Fans – "Süße Träume" stand darauf geschrieben. Ob ihre Reklame bei ihnen Anklang findet? Gut möglich – denn wider Erwarten ist Georginas Fummel ein richtiges Schnäppchen: Das Teil der Firma PrettyLittleThing kostet gerade mal 19 Euro!

Was der Fußballgott zum offenherzigen Pic seiner Partnerin sagt, ist nicht bekannt. Ein allzu großes Problem sollte er damit jedoch nicht haben: Denn bekanntermaßen zeigt auch der Sportler gerne, was er hat. Nach seinen Trainingseinheiten offenbart der 35-Jährige immer wieder sein durchtrainiertes Sixpack.

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo im August 2020

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez im November 2020

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, Fußballer

