Wie kommt der aktuelle Prince Charming bei den Ex-Kandidaten aus dem Vorjahr an? Derzeit flimmert die zweite Staffel der beliebten Gay-Kuppelshow "Prince Charming" über die deutschen Fernsehbildschirme: Traumprinz Alexander Schäfer sucht unter der Sonne Griechenlands nach seinem Mr. Right – und dabei kommt er seinen Liebesanwärtern bei romantischen Dates und aufregenden Gesprächen näher. Doch was hält eigentlich Lars Tönsfeuerborn (30) von der zweiten "Prince Charming"-Staffel? Promiflash hat bei dem Gewinner aus dem Vorjahr nachgefragt...

"Die zweite Staffel gefällt mir ganz gut", betonte Lars im Promiflash-Interview, aber er kritisierte auch: "Ich finde es schade, dass nicht so viel Tiefgang enthalten ist." Dem 30-Jährigen ist die diesjährige Staffel des schwulen Datingformats nicht nur zu schnelllebig, ihm fehlen auch die emotionalen Momente. Allerdings könne dies auch dem nachträglichen Schnitt geschuldet sein, vermutete er.

Es sei jedoch unangebracht, die diesjährigen Folgen mit denen aus dem vergangenen Jahr zu vergleichen. "Unsere Staffel war definitiv etwas Besonderes, zumal wir auch die Ersten waren", schwärmte Lars und ergänzte: "Man sollte diese Vergleiche nicht ziehen – es ist eine unterhaltsame und auch schöne zweite Staffel mit vielen tollen Charakteren."

Anzeige

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn im Oktober 2020

Anzeige

TVNOW Dritte Gentlemen's Night von "Prince Charming" 2020

Anzeige

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de