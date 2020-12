Versteht sich Ana de Armas (32) mit den Kids ihres Freundes Ben Affleck (48)? Seit Anfang des Jahres sind die beiden Schauspieler offiziell ein Paar. Ihre Beziehung ist anscheinend sogar so ernst, dass der "Good Will Hunting"-Darsteller seine Partnerin auch seinen drei Kindern vorstellte – und nicht nur das. Die fünf sind bereits gemeinsam in den Urlaub geflogen! Ein Insider plauderte jetzt aus, wie gut das Patchwork-Familienleben wirklich läuft.

"Ana hat jetzt schon des Öfteren Zeit mit Bens Kindern verbracht, und sie kommt super mit ihnen aus", verriet die Quelle gegenüber Hollywood Life. Doch die gebürtige Kubanerin soll sich nicht nur "großartig" mit Violet, Seraphina und Samuel verstehen – auch zu Jennifer Garner (48), der Mutter der drei Kids und Bens Ex-Frau, soll sie ein gutes Verhältnis haben. Wie eine weitere Quelle betonte, sei Jennifer beeindruckt, wie gut sich alle miteinander verstehen.

Doch könnte es schon bald bei Ben und Ana eigenen Nachwuchs geben? Im vergangenen August gab ein Insider gegenüber Hollywood Life preis: Die beiden Turteltauben würden nichts überstürzen wollen. "Sie machen sich keinen Druck, was schön ist", erzählte er.

Getty Images Ana de Armas bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2020

Getty Images Jennifer Garner bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020

Snorlax / MEGA Ben Affleck und Ana de Armas im März 2020

