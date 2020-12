Ghislaine Maxwell (58) stellt einen neuen Kautionsantrag. Der einstigen Vertrauten von Jeffrey Epstein (✝66) wird aktuell vor Gericht vorgeworfen, an dem Sexring-Skandal des Unternehmers entschieden mitgewirkt zu haben. Seit ihrer Verhaftung sitzt sie in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Im Juli stellten Ghislaines Anwälte bereits einen Antrag, um ihre Freilassung auf Kaution zu erreichen. Dieser wurde jedoch abgelehnt. Jetzt sollen ihre Verteidiger erneut gefordert haben, Ghislaine auf Kaution freizulassen!

Laut Daily Mail sollen die Juristen angekündigt haben, erneut einen Antrag auf Kaution stellen zu wollen. Sie haben bereits in den vergangenen Monaten mehrfach versucht, die 58-Jährige für eine Kautionszahlung von umgerechnet 4,12 Millionen Euro auf freien Fuß zu setzten. Dieses Mal soll der Antrag jedoch angeblich in einer privaten Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nur unter den Augen der Staatsanwälte und dem Richter gestellt werden.

Der Staatsanwalt Maurene Comey schätze aktuell ein, dass das Gericht keinen Grund dafür sehen werde, eine Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit und damit nicht im Beisein der Opfer stattfinden zu lassen. Im Juli wurde Ghislaine bereits ein Kautionsantrag verweigert. Der Richter begründete dies mit ihrem "erheblichen Fluchtrisiko". Denn sie soll unter anderem viele internationale Kontakte haben und große finanzielle Ressourcen besitzen.

Getty Images Jeffrey Epstein, US-Milliardär

ActionPress Ghislaine Maxwell im Jahr 2014

ActionPress Ghislaine Maxwell, britisch-amerikanisch-französische Geschäftsfrau

