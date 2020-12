Paris Hilton (39) schwebt auf Wolke sieben. Nachdem sie in der Vergangenheit oft Pech mit den Männern hatte, scheint sie in Carter Reum nun endlich ihren Mr. Right gefunden zu haben. Erst vor wenigen Wochen feierten die Turteltauben ihr einjähriges Beziehungsjubiläum. Die Hotelerbin widmete ihrem Partner damals zuckersüße Worte im Netz. Nun verriet sie auch, womit er sie anlässlich ihres Jahrestags überrascht hatte.

Im Interview mit Daily Mail erklärte Paris nun, dass Carter sie zu einem Trip nach Bora Bora eingeladen hatte. "Er weiß, dass das eines meiner liebsten Reiseziele auf der ganzen Welt ist", schwärmte sie. Dort hätten sie die Zweisamkeit mit Schwimmen, Schnorcheln und Wakeboarden verbracht. "Er liebt es, mich zu überraschen. Durch ihn fühle ich mich jeden Tag wie eine Prinzessin", erklärte die Blondine weiter.

Offenbar musste Paris erst ein paar Frösche küssen, um ihren Traumprinzen zu finden. Sie ist jedenfalls überzeugt: "Alles im Leben passiert aus einem Grund und ich glaube einfach, dass wir schon immer füreinander bestimmt waren." Für sie sei Carter die Liebe ihres Lebens. "Er ist alles, was ich mir erhofft und erträumt habe", stellte sie klar.

Getty Images Paris Hilton in Miami im Februar 2020

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Freund Carter Reum

Getty Images Paris Hilton, Unternehmerin

