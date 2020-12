Offenbar ist Gerda Lewis (28) mit wenigen Freunden um sich herum zufrieden. Diesbezüglich hat sich in den vergangenen Monaten bei der Ex-Bachelorette so einiges getan: Die Influencerin flog im Sommer mit ihren drei besten Freundinnen in den Urlaub und kam alleine zurück – die Mädels hatten sich heftig gestritten, die Auseinandersetzung artete schließlich sogar in einen öffentlichen XXL-Beef aus. Doch mittlerweile scheint Gerda sehr froh darüber zu sein, dass sich ihr Freundeskreis verkleinert hat.

Das macht die Blondine in einem Q&A auf Instagram deutlich. Ihre Fangemeinde interessiert offenbar, ob die TV-Bekanntheit viele Menschen zu ihren Freunden zählt – das kann Gerda allerdings klar verneinen. "Und das ist auch gut so", betont die 28-Jährige. Außerdem macht sie eine indirekte Andeutung: "Ich weiß Sachen, die ihr nicht wissen und wahrscheinlich auch nie erfahren werdet." Ob sie damit etwa auf den Clinch mit ihren einstigen Freundinnen anspielt? Das vielsagende Zitat, mit dem sie ihren Post spickt, deutet darauf hin: "Lass sie gehen und mach weiter", heißt es in diesem unter anderem.

In jedem Fall sei sie mit der aktuellen Situation total zufrieden: "Glaubt mir: Ich bin sehr glücklich, wie es gerade ist", betont das Model. Einsam scheint der Reality-TV-Star definitiv nicht zu sein – schließlich verbringt Gerda jede freie Minute mit ihrer besten Freundin, dem Ex-Love Island-Girl Asena Neuhoff, und ihrem Hund Teddy.

Anzeige

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff und Gerda Lewis

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Asena Neuhoff

Anzeige

Instagram / xoxo.rissa Gerda, Larissa, Doreen und Kristina beim Lollapalooza Festival 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de