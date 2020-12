Die Fans von Billie Eilish (18) müssen jetzt ganz stark sein! Schon im März hatte die Musikerin etliche Termine ihrer "Where Do We Go?"-Welttournee aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise verschoben. Damals hatte die Chart-Stürmerin noch gehofft, die Konzerte bald nachholen zu können. Mittlerweile steht aber fest: Die Fans werden in nächster Zeit auf Auftritte von Billie verzichten müssen. Sie hat ihre Tournee jetzt komplett abgesagt!

Das gab die 18-Jährige via Twitter bekannt: "Wir haben so viele verschiedene Szenarien für die Tour durchgespielt, aber nichts funktioniert. Ich weiß, viele von euch wollen ihre Tickets und VIP-Pässe behalten, aber das Beste, was wir machen können, ist, euch das Geld so schnell es geht zurückzugeben." Billie versprach ihren Fans aber, sich sobald wie möglich mit neuen Tourdaten bei ihnen zu melden. Der "Bad Guy"-Interpretin macht ihr unfreiwilliges Bühnen-Aus nämlich ganz schön zu schaffen: "Ich vermisse es so sehr, für euch zu performen und auf der Bühne zu sein", schrieb sie.

Die Fans der Grammy-Gewinnerin mussten aber zum Glück nicht komplett auf Billies Musik verzichten. Auf dem Streamingdienst Spotify wurden ihre Songs sogar so oft gehört, dass Billie zur meistgestreamten Künstlerin gekürt wurde. Ihre Lieder wurden insgesamt über 8,2 Milliarden Mal abgerufen.

