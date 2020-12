Samira und Yasin können die Geburt ihres Babys kaum noch abwarten! Im vergangenen Juli hatten die ehemaligen Love Island-Kandidaten eine zuckersüße Nachricht publik gemacht: Das Paar erwartet aktuell zum ersten Mal niedlichen Nachwuchs. Seitdem gibt die hübsche Brünette ihren Fans regelmäßige Updates ihres wachsenden Babybauchs in den sozialen Medien – und jetzt geht es langsam aber sicher auf die Geburt zu: In der 37. Schwangerschaftswoche postete Samira einen niedlichen Babybauch-Schnappschuss im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Samira jetzt ein süßes Foto, auf dem sie niedliche Schühchen hält und ihren Babybauch in Szene setzt: In einem hautengen grauen Stretchkleid posiert die hübsche Influencerin sichtlich zufrieden vor der Kamera. "Wir können es kaum noch erwarten, bald sind wir eine Familie", brachte sie ihre große Vorfreude zum Ausdruck.

Dabei genießt Samira ihre Glücksgefühle gerade offenbar in vollen Zügen. "Es ist ein so unbeschreiblich tolles Gefühl, jemanden noch nicht gesehen zu haben, aber so sehr zu lieben", schwärmte sie und richtete zudem süße Worte an ihr ungeborenes Baby: "Mama und Papa freuen sich so sehr auf dich, unser kleiner Pups."

