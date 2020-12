Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (31) sind seit ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr unzertrennlich. Mit etlichen Liebesbekundungen im Netz oder Kussbildern zeigen sie ihren Fans fast täglich, dass sie so verliebt sind wie am ersten Tag. Zuletzt teilte die Germany's next Topmodel-Jurorin vor einer Woche einen verschmusten Clip mit ihrem Tom – nach einer kleinen Turtelpause auf Social Media legt sie nun wieder nach: Heidi hat ihren Gatten einfach zum Knutschen gern!

Hier flattern immer noch die Schmetterlinge im Bauch! Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die Beauty einen Clip, in dem sie ihren Tom leidenschaftlich küsst. Dick eingepackt – in Mütze und Schal – gestehen sich die beiden mit einem romantischen Kuss gegenseitig ihre Liebe. Viele Worte braucht Heidi für diesen verschmusten Beitrag nicht: Sie untermalt ihren Post einfach mit etlichen Kussmund-Emijos und Herzchen-Smileys.

Dass Tom die 47-Jährige offenbar äußerst glücklich macht, hatte Heidi bereits in einem früheren Interview betont. "Ich habe meinen Mann vor zwei Jahren getroffen. Und es ist, als hätte ich zum ersten Mal einen Partner. Jemand, der Pflichten teilt, die wir alle in unserem Leben haben. Früher war ich mit allem allein", hatte sie offen gegenüber The Sun erzählt.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2020

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Dezember 2020

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Angel Ball in New York im Jahr 2019

