Jennifer Lange (27) und Andrej Mangold (33) kommen offenbar ganz unterschiedlich mit ein bisschen Häme seitens Oliver Pocher (42) zurecht! Seit das Ex-Bachelor-Pärchen im diesjährigen Sommerhaus der Stars mit Lästereien einen regelrechten Eklat heraufbeschwor, hat der Komiker die beiden auf dem Kieker. Als die beiden dann schließlich noch ihre Trennung öffentlich machten, gab es für Oli kein Halten mehr. In einer seiner sogenannten Bildschirmkontrollen waren Jenny und Andrej Zielscheiben des gebürtigen Hannoveraners: Während sie herzlich über die Seitenhiebe lachen konnte, zeigte der ehemalige Rosenkavalier sich etwas angesäuert...

Zunächst nahm Pocher sich in seinem Instagram-Clip ein Video der ehemaligen Kuppelshow-Kandidatin vor, in dem sie wild durchs Zimmer tanzt. Daraufhin spekulierte der 42-Jährige, dass es sich dabei um eine Bewerbung für die kommende Let's Dance-Staffel handeln könnte, immerhin würde das eine Gelegenheit für sie sein, ihr angeknackstes Image wieder etwas zu richten. "Das wäre doch schön, wenn das klappen würde", sinnierte Oliver. Jennifer reagierte darauf in ihrer eigenen Social-Media-Story mit drei lachenden Emojis und der Bemerkung: "Du sagst es! Schön wäre es auf jeden Fall!"

Andrej wiederum schaffte es ins Video des baldigen Fünffach-Vaters, weil er vor kurzem einen Clip von sich veröffentlichte, in dem er singend in der Badewanne sitzt. "Achtung, Leute, ich hab den Song gefühlt. Peinlich? Mir doch egal", schrieb er noch zu den feuchtfröhlichen Aufnahmen. So egal war es ihm aber offenbar nicht, dass Oli das Video unter anderem mit den Worten: "Würde am liebsten in der Badewanne versinken", bedachte. Der Ex-Basketballer ließ sich zu einem Kommentar unter Olis Bildschirmkontrolle hinreißen: "Als ob du nie in der Badewanne oder unter der Dusche singst... Ja okay, ich hab's online gestellt, aber war doch unterhaltsam und nur darum geht's."

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Andrej Mangold im Juni 2020

Instagram / agentlange Jennifer Lange, im November 2020

Instagram / dregold Andrej Mangold, "Der Bachelor" 2019

