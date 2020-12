Am vergangenen Samstag waren alle Augen auf Helene Fischer (36) und ihren Ex-Partner Florian Silbereisen (39) gerichtet: Nach über einem Jahr standen sie erstmals wieder gemeinsam bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala auf einer Bühne. Es lief allerdings etwas unterkühlt zwischen den beiden ab – kein Küsschen auf die Wange und keine Umarmungen gab es zu sehen. Warum sie sich dieses Mal überhaupt nicht nahekamen, verriet Flori Backstage!

"Umarmen konnte ich Helene leider nicht. Wir leben ja nicht mehr in einem Haushalt", verriet der Moderator im Bild-Interview hinter den Kulissen des Wohltätigkeitsevents. Allerdings sei es nicht allzu außergewöhnlich, dass sich die ehemaligen Partner wiedersehen: "Wir sehen und hören uns privat öfters, haben auch Freitag noch miteinander telefoniert", verdeutlichte der Blondschopf schließlich. Er sei in erster Linie dankbar, dass nicht nur er, sondern auch seine Familie nicht von dem grassierenden Virus betroffen war, dennoch würden ihm Umarmungen sehr fehlen.

Auch wenn die Fans des Ex-Traumpaares durch den erzwungenen Abstand nicht unbedingt auf ihre Kosten kamen, war es sicherlich ein Wochenende, das sich für sie gelohnt hat. Immerhin feierte die "Herzbeben"-Interpretin nicht nur am Samstag ihr zweifaches Gesangscomeback im TV – am Sonntag stattete sie Günther Jauch (64) in "2020! Menschen, Bilder, Emotionen!" einen Besuch ab und gab ebenfalls zwei Songs zum Besten: Ihre Ballade "Never Enough" und "Hallelujah" im Duett mit Rea Garvey (47).

Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2020

Anzeige

Getty Images Helene Fischer bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2020

Anzeige

Getty Images Helene Fischer und Günther Jauch bei "2020! Menschen, Bilder, Emotionen!"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de