Der Bauch wird immer runder! Anfang August verkündeten Vanessa Tamkan (23) und ihr Mann Roman, dass Nachwuchs unterwegs ist. Das Paar, das erst im vergangenen Jahr seine Hochzeit gefeiert hatte, fiebert nun auf die Geburt ihres Sohnes hin. Bis der Sprössling das Licht der erblickt, dauert es auch nicht mehr allzu lange – im kommenden Februar soll es schon so weit sein. Jetzt beweist die werdende Mama einmal mehr ihr sicheres Händchen für Mode und setzt ihre neuen Rundungen gekonnt in Szene!

Am vergangenen Montag teilte die ehemalige Germany's next Topmodel Kandidatin eine Bilderreihe auf Instagram, in der sie ihre runde Körpermitte stolz ihren Fans präsentiert. "Montag und schwanger, aber ich gestalte es modisch", schrieb sie zu den Aufnahmen. In einer schwarzen Lederhose und einer farblich passenden Strickjacke ist von Vanessas Babybauch auf einem frontal aufgenommen Spiegelselfie zunächst kaum etwas zu erkennen. Ein weiterer Schnappschuss von der Seite lässt allerdings eine deutliche Wölbung ihres Bauches erkennen. Mit ihrem stylishen Look überzeugte die 23-Jährige nicht nur ihre Fans. Auch GNTM-Kollegin Anna Wilken (24) verewigte sich in der Kommentarspalte mit den Worten: "Heiße Mama."

"Montags Erwartung" schrieb sie in ihrer Instagram-Story zu den Fotos. Kurz darauf postete sie ein weiteres Bild in einem Schlabber-Outfit mit Hoodie und Jogginghose und kommentierte es mit den Worten: "Montags Realität." Sie wolle damit ein Statement setzen und anderen Frauen den Druck nehmen, immer perfekt aussehen zu müssen, erklärte sie ihren Followern. Von ihrer Netzgemeinde bekam sie für diese Aktion jede Menge Zuspruch.

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im Oktober 2020

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Model

