Junge oder Mädchen – auf was dürfen sich Vanessa Tamkan (23) und ihr Mann Roman freuen? Im August teilte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin überglücklich mit: Nachdem sie ihrem Traummann im vergangenen Sommer das Jawort gegeben hat, wird ihr schier perfektes Glück nun mit gemeinsamen Nachwuchs gekrönt. Jetzt gibt Vanessa sogar das Geschlecht ihres neuen Familienmitglieds preis: Sie bekommen einen Sohn!

Das gibt die 23-Jährige mit einem zauberhaften Schnappschuss auf Instagram bekannt. Darauf ist ihr Babybauch zu sehen, den Vanessa selbst sowie Gatte Roman liebevoll in den Händen hält. Was direkt ins Auge springt: Das Model trägt an ihrem Zeigefinger einen Ring mit der Aufschrift "Boy", was auf Deutsch "Junge" heißt. Außerdem deutet ihr Kommentar zum Schwarz-Weiß-Bild auf das Geschlecht ihres noch ungeborenen Kindes hin: "Das Geschlecht kennt keine Farben. Wir freuen uns auf dich", schreibt Vanessa und versieht den Beitrag mit dem Hashtag #Junge.

Immer mal wieder gewährt Vanessa ihren Fans einen Blick auf ihre stetig wachsende Körpermitte. "Hier ist er", betitelte die werdende Mama zum Beispiel ein Foto von vor drei Wochen, auf dem sie freudestrahlend ihren Babybauch präsentierte. Zu diesem Zeitpunkt war Vanessa in der 18. Schwangerschaftswoche.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan und Roman Tamkan

Instagram / vanessa.tamkan Model Vanessa Tamkan

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa und Roman Tamkan im Juni 2020

