Bereits zwei Jahre ist es her, dass Influencerin Diana June ihr Baby auf tragische Art und Weise verloren hat. Im Dezember 2018 sorgte die junge Mutter mit ihrer traurigen Geschichte deutschlandweit für Aufmerksamkeit: Nur zwei Tage, nachdem sie ihren Sohn Gregor zur Welt gebracht hatte, verstarb dieser urplötzlich in einer Berliner Klinik – ein traumatisches Erlebnis für die jungen Eltern. Kurz zuvor war ihnen noch versichert worden, dass mit ihrem Baby alles in Ordnung sei. Zwei Jahre später erinnert sich die Social-Media-Bekanntheit nun erneut in einem emotionalen Post an den dramatischen Tag!

Auf Instagram teilte Diana ein Schwarz-Weiß-Bild, das sie und ihren Mann David von hinten vor einem weißen Strauß Rosen zeigt. Dazu versuchte sie, ihre Gedanken zum Todestag ihres erstgeborenen Sohnes in Worte zu fassen. "Gregor, mein Schatz, ich vermisse dich so sehr. Ich frage mich jeden Tag warum. Die Schwestern sagten, wir sind frischgebackene Eltern, die unnötig Stress machen. Das Kind sei kerngesund.", schrieb Diana. Sie und ihr Partner hätten in dem Moment längst gemerkt, dass mit ihrem Baby etwas nicht stimmte, da es geröchelt und gewimmert habe. Doch ihre Sorgen seien nicht ernst genommen worden.

Selbst als man die Lungenentzündung des Kindes entdeckte, seien die Verantwortlichen seelenruhig mit der lebensbedrohlichen Situation umgegangen. Irgendwann hätten die Eltern selbst daran geglaubt, dass alles wieder gut wird: "15 Minuten vergehen. 'Kommen sie schnell, er stirbt gerade, verabschieden sie sich.' Alles in Slowmotion. Mein Sohn voller brauner Flecken, am Sterben, die letzten Atemzüge. Es war schon eine Sepsis eingetreten. Schon dann, als sie gesagt hatten, dass er kerngesund sei", führte Diana weiter ihre Erinnerung an den schlimmsten Tag ihres Lebens aus. Am Ende konnte dem Säugling nicht mehr geholfen werden.

Auch wenn der Schmerz bei der jungen Familie weiterhin tief sitzt, konnten sich Diana und David zumindest den Traum von einem weiteren gemeinsamen Kind erfüllen. Vergangenen Januar brachte die Bloggerin erneut einen Sohn zur Welt – dieses Mal ohne Komplikationen. Adrian ist seitdem das ganze Glück des Ehepaares. Sein großer Bruder Gregor wird für immer in den Herzen der beiden weiterleben.

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June und ihr Mann David mit weißen Rosen

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June und David, September 2019

Instagram / di.anajune Diana June mit Söhnchen Adrian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de