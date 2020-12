Sie können es kaum abwarten! Seit mittlerweile fünf Jahren gehen Gwen Stefani (51) und Blake Shelton (44) gemeinsam durchs Leben. Ende Oktober verkündeten die beiden Sänger dann überglücklich, dass sie sich verlobt haben. Seitdem wurde darüber spekuliert, wann genau die beiden The Voice-Juroren vor den Traualtar treten. Insider behaupteten sogar, dass die Musikerin und der 44-Jährige noch in diesem Jahr heiraten wollen. Offenbar sind Gwen und Blake nun bereit, den nächsten Schritt zu wagen.

Ein Insider habe People erzählt, dass sich die No Doubt-Frontfrau und der Countrysänger so schnell wie möglich das Jawort geben wollen: "Sie werden nicht lange verlobt sein. Es gibt einen Grund dafür, dass Blake jetzt gefragt hat. Sie sind beide bereit, zu heiraten", verriet die Quelle. Sollten die 51-Jährige und ihr Verlobter tatsächlich noch in diesem Jahr heiraten, bleibt vermutlich nicht mehr viel Zeit, um eine große Feier auszurichten. Doch das sei kein Problem, wie der Insider weiter erklärte: "Sie wollen keine große Hochzeit. Sie wollen nur ihre Familie und enge Freunde dabei haben und das war's."

Erst vor knapp einem Monat ließ ein anonymer Tippgeber allerdings etwas anderes über die Pläne des Paares verlauten: "Sie träumen davon, dass es bis Ende 2021 soweit sein wird, wenn die aktuelle Situation hoffentlich überstanden oder wenigstens im Griff ist", hieß es damals von der Quelle. Wann Blake seine Gwen nun wirklich zum Altar führt, bleibt wohl vorerst noch ein Geheimnis.

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Juni 2018 in Las Vegas

