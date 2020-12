Wie steht Laura Steinert zur Sex-Vergangenheit ihres Partners? In der neuen Promi-Show #CoupleChallenge wurden gleich zu Beginn intime Geheimnisse der Kandidaten verraten: So plauderte It-Girl Melody Haase (26) aus, dass sie mit ihrem Mitstreiter, Ex-DSDS-Kandidat Daniele Negroni (25), schon in der Kiste gelandet ist – und das auch noch mehrmals! Doch was sagt seine Geliebte, die an seiner Seite an der Sendung teilnimmt, zum Sex-Gate des Sängers? Promiflash hat bei ihr nachgefragt...

"Ich war natürlich nicht begeistert und fand das auch nicht cool, dass er mir das vorher nicht gesagt hatte", machte Laura im exklusiven Promiflash-Interview bekannt. Obwohl der Musiker bei einer Challenge zunächst verneint hatte, Melody nähergekommen zu sein, bestätigte diese später, dass sie bereits des Öfteren Geschlechtsverkehr mit ihm hatte. Und nach diesem Knaller-Geständnis müssen die drei jetzt miteinander auskommen – auch wenn es schwierig ist. "Es hat keine Freundin gerne, wenn da eine Frau ist, mit der der eigene Freund mal was hatte", beschrieb die Tätowiererin die Lage.

Doch richtig übel scheint die Berlinerin dem ehemaligen Dschungelcamp-Star sein Techtelmechtel nicht zu nehmen. "Ich finde Melody an sich sehr nett und habe wirklich kein Problem mit ihr", gab sie offen zu. Zudem sei sie froh darüber, dass Daniele auch noch mal persönlich zu ihr gekommen sei, um ihr die Situation zu erklären.

Instagram / zombieprincessin Laura Steinert, Tattoo-Artist

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im November 2019

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Laura Steinert im September 2020

