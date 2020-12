Chiara Antonella hat keinen Redebedarf! Im Herbst nahm die Pole-Tänzerin an der Kuppelshow Love Island teil – und verguckte sich da prompt in Gerda Lewis' Ex-Freund Melvin Pelzer (26). Während sich die beiden von Kameras beobachtet immer besser kennenlernten, konnte die Ex-Bachelorette es nicht lassen, öffentlich gegen Chiara zu sticheln. Ihrer Meinung nach verheimlichte die 23-Jährige absichtlich, dass sie Melvin bereits kannte – schließlich soll sie zu diesem Zeitpunkt auch schon länger eine treue Followerin der Ex-GNTM-Beauty gewesen sein. Promiflash hat bei Chiara nachgefragt, ob sie deswegen später das klärende Gespräch mit Gerda (28) gesucht hat.

Dass sich die erfolgreiche Influencerin den Kommentar nicht verkneifen konnte, kann Chiara auch heute – knapp drei Monate später – nicht verstehen, wie sie Promiflash erklärte. Genau deshalb habe sie aktuell kein Interesse daran, das Thema noch einmal aufzuwärmen: "Zu Gerda habe ich nicht den Kontakt gesucht. Da sehe ich auch keinen Grund. Letztendlich hat sie sich ja negativ über mich geäußert aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Von daher gibt es für mich keinen Grund, mich bei ihr zu melden", stellte die Eckentalerin klar.

Kontakt hält Chiara hingegen mit ihrem Ex-TV-Partner Melvin. Vergangenen Oktober hatten die beiden öffentlich gemacht, sich nicht weiter kennenlernen zu wollen. Freundschaftlich laufe es aktuell dafür umso besser zwischen dem einstigen Couple, wie die Blondine ausplauderte: "Wir verstehen uns trotzdem noch und schreiben auch ab und zu", stellte sie gegenüber Promiflash klar.

