Georgina Fleur (30) hat massiv unter Kubilay Özdemirs Alkoholproblem zu leiden. Der Unternehmer schockierte die Zuschauer im Sommerhaus der Stars bereits mit seinem gestörten Trinkverhalten. Nachdem er schließlich vor einigen Wochen verkündete, trocken zu sein, wurden die Fans wenig später Zeugen mehrerer Rückfälle im gemeinsamen Dubai-Urlaub mit seiner Partnerin und Sam Dylan (29). Georgina hat mittlerweile jegliche Hoffnung verloren – doch warum bleibt das It-Girl dann noch bei Kubi?

Auf Instagram rechtfertigt sich der Rotschopf für die Geschehnisse der vergangenen Stunden – zwischen den beiden war es mal wieder völlig eskaliert. Dabei spricht Georgina auch darüber, warum sie den Reality-TV-Star nicht verlässt: "Ich tue mir das an, weil ich ihn liebe", stellt Georgina klar. Deshalb wolle sie auch in dieser schweren Zeit für ihn da sein. "Ich habe Mitleid mit ihm. Ich denke immer, ich kann es irgendwie schaffen. Ich denke immer, ich kann ihm irgendwie helfen", so die TV-Bekanntheit. Sie sei mit Kubi nach Dubai gezogen, da sie die Hoffnung gehabt habe, dass er wegen der hohen Alkoholpreise dort weniger trinken würde.

Mittlerweile sei sie mit ihrem Latein jedoch am Ende. Tatsächlich scheint Kubi seine guten Vorsätze wieder über Bord geworfen zu haben: Wie Georgina in einer Instagram-Story verriet, habe ihr Verlobter seit vier Tagen wieder sehr viel getrunken und kaum geschlafen.

Georgina Fleur, Reality-TV-Sternchen

Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

Georgina Fleur, It-Girl

