Mandy Moore (36) erwartet offenbar ein kleines Energiebündel! Im September verkündete die Schauspielerin, dass sie und ihr Ehemann Taylor Goldsmith Eltern eines kleinen Jungen werden. Obwohl sich das Paar nach dieser freudigen Nachricht mit weiteren Details eher bedeckt gehalten hatte, gab die Sängerin zu, dass es ihr zu Beginn der Schwangerschaft sehr schlecht ging. Jetzt durften sich ihre Fans aber freuen – die This Is Us-Schönheit gewährte einen seltenen Einblick in ihren Alltag als werdende Mutter. Dabei verriet Mandy: Ihr ungeborener Sohn macht sich ganz schön bemerkbar!

Die Plötzlich Prinzessin-Darstellerin teilte das süße Schwangerschaftsupdate in Form eines Spiegelfotos auf Instagram. In einem langen Blumenkleid lächelt sie in die Kamera und legt dabei liebevoll die Hand auf ihren Babybauch. Dazu schreibt sie: "30 Wochen mit diesem kleinen Kickboxer". Der kleine Mann scheint seine Mama ganz schön auf Trab zu halten und kann es wohl selbst kaum erwarten, das Licht der Welt zu erblicken. "Es geht auf die Zielgerade zu", kommentiert Mandy die fleißigen Bewegungen ihres Ungeborenen.

Die "I'd Rather Lose"-Interpretin hat die turbulente Anfangszeit gut überstanden und kann die Zeit vor der Geburt nun richtig genießen. Doch erst kürzlich musste sie einen schweren Verlust verkraften. Nach über zwölf Jahren musste sie sich von ihrer treuen Begleiterin, Hündin Joni, verabschieden. Sie wäre sehr traurig darüber, dass Letztere ihren Sohn nun nicht mehr kennenlernen könne.

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und Taylor Goldsmith

Getty Images Schauspielerin Mandy Moore

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und Hündin Joni

