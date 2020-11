Superstar Taylor Swift (30) legt heiße Fährten! Die Sängerin hat im Sommer unangekündigt ihr achtes Studioalbum "Folklore" veröffentlicht und hat damit einen Rekord geknackt – sie ist damit die Musikerin mit den meisten "Billboard Hot 100"-Einträgen in der Geschichte der US-Charts. In einem neuen Werbespot versteckt die Sängerin nun viele kleine Hinweise, die sich auf das Album beziehen. Und die Fans, die auch schon in Taylors Songs immer nach versteckten Botschaften suchen, machten es sich zur Aufgabe, den Werbespot genauer unter die Lupe zu nehmen.

Zu Beginn schaut die Sängerin verträumt aus einem Fenster und fragt sich, was sie heute anziehen solle. Daraufhin öffnet sie ihren Schrank, in dem sich nur Cardigans befinden – passend zu ihrer "Folklore"-Single "Cardigan". Weitere Hinweise auf zwei der neuen Songs sind eine Diskokugel für den Track "Mirrorball" sowie ein Peace-Zeichen für das Lied mit dem Namen "Peace". Aufmerksame Fans entdeckten auch noch Würfel, deren Augenzahl zusammen acht ergibt und die deswegen für Taylors achtes Album stehen könnten. Und auch eine Sanduhr ist zu finden. Die Fans schließen auf den Track "August", in dem Taylor singt "August verschwand in einem einzigen Augenblick".

Das Überraschungsalbum der Blondine wurde aufgrund der aktuellen Gesundheitslage im Sommer ganz plötzlich veröffentlicht. Die 30-Jährige begründet die Veröffentlichung mit den Worten: "Vor diesem Jahr habe ich immer viel zu sehr über den perfekten Moment nachgedacht, um meine Musik zu veröffentlichen. Doch die aktuelle Zeit hat mir gezeigt, dass es für nichts eine Garantie gibt."

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards 2018

