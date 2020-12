Für Prinz Jacques (6) und Prinzessin Gabriella (6) gab es eine Mini-Geburtstagsfeier! In den vergangenen Jahren haben ihre berühmten Eltern Fürst Albert II. (62) und Fürstin Charlène (42) bei den Geburtstagspartys ihrer Kleinen keine Kosten und Mühen gescheut. Am Donnerstag sind die Monaco-Twins sechs Jahre alt geworden, doch eine große Feier ist aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise in diesem Jahr nicht möglich. Ganz auf Geschenke und Kuchen mussten die beiden aber natürlich trotzdem nicht verzichten: Albert und Charlène überraschten ihre Kids mit einer Mini-Party!

Auf Instagram teilte die 42-Jährige jetzt zwei niedliche Schnappschüsse ihrer kleinen Familie. Die Aristokraten sitzen darin vor einer bunt gedeckten Geburtstagstafel. Auf die beiden Geburtstagskinder warten auf dem Tisch hübsch verpackte Geschenke, Cupcakes und ein Geburtstagskuchen. Besonders niedlich: Die Zwillinge nehmen ihre Präsente in putzigen Kuschel-Overalls entgegen. "Herzlichen Glückwunsch zum sechsten Geburtstag, meine wunderschönen Kinder", kommentierte Charlène ihren Post.

Im People-Interview verriet Albert zudem, dass sich seine Sprösslinge noch über eine weitere Überraschung freuen können: Für das Wochenende hat Mama Charlène eine Mini-Geburtstagsfeier im Freien mit immerhin vier weiteren Kindern organisiert. Zwei der Geburtstagsgäste sind Cousins von Gabriella und Jacques. Was genau die Kids erwartet, weiß der 62-Jährige allerdings selbst nicht so genau. "Es wird auch für mich eine Überraschung, weil ich nicht bei dem Planungstreffen vorbeischauen durfte", erklärte er.

