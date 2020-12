Könnte Taylor Swift (30) tatsächlich verheiratet sein? Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass die Sängerin sich nach drei Jahren Beziehung mit dem Schauspieler Joe Alwyn (29) verlobt hat. Der Grund für diese Spekulationen: Der abgeänderte Songtext in der Neuaufnahme ihres Hits "Love Story". Denn darin deutet die Chartstürmerin an, dass ihr Freund zu einem Antrag "Ja" gesagt habe. Doch nun heißt es sogar: Die Musikerin soll ihren Schatz bereits heimlich geheiratet haben!

Doch wie kommt es zu dieser Vermutung? Die Fans der Blondine gelangten zu dieser Überzeugung, nachdem der erste Teaser von Taylors neuem Musikvideo für "Willow" veröffentlicht wurde. Denn in einer Szene trägt die 30-Jährige ein Brautkleid! Weil es ihr ähnlich sieht, Hinweise in ihren Musikvideos zu verstecken, glauben ihre Fans nun: Die Grammy-Gewinnerin verkündet in dem Clip, dass sie und Joe Mann und Frau sind.

"Können wir uns bitte endlich alle eingestehen, dass Taylor verheiratet ist", fordert nur ein Nutzer auf Twitter. Ein weiterer schreibt: "Das sieht für mich wie ein Brautfoto aus. Kann sie es bitte einfach zugeben, das Video spricht doch Bände. All die Indizien können nicht falsch sein."

