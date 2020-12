Am Mittwoch steht bei Hochzeit auf den ersten Blick das große Finale an! Nach den Trauungen, den Flitterwochen und den Besuchen in der Heimat müssen die fünf Paare der diesjährigen Staffel entscheiden: Wollen sie zusammen bleiben oder gehen sie getrennte Wege? Und nachdem es bisher schon bei einigen Paaren recht dramatisch zuging, könnte der große Showdown wohl besonders spannend werden. Allerdings scheint die Vorschau bereits einzelne Entscheidungen vorab zu verraten...

Der Trailer, der am Ende der sechsten Folge gezeigt wurde, gibt den Zuschauern einen Vorgeschmack auf das Finale. Dabei ist unter anderem zu sehen, wie zwei Kandidaten sich entscheiden – auch wenn die Gesichter nicht gezeigt werden. Aber die Kleidung gibt ausreichend Hinweise. Das Wort "Scheidung" wird von einem Mann mit einer blauen Hose und einem dunklen Pulli hochgehalten. Und genau das trägt René. Dass seine Frau Daniela bei dem finalen Gespräch in Tränen ausbricht und den Raum verlässt, könnte ebenfalls ein Indiz dafür sein, dass er sich trennen will.

Ein weiterer Kandidat schreibt "Ehe" auf sein Blatt Papier. Im Hintergrund erkennt man, dass derjenige ein weißes Hemd mit weißen Knöpfen und ein blaues Sakko trägt. Dabei kann es sich eigentlich nur um Robert handeln. Wie sich aber Renés und seine Ehefrau entscheiden, wird erst am Mittwoch aufgelöst.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 René und Daniela in der fünften Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 René bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Robert, Kandidat bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

