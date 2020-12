Wilson Gonzales, Jimi Blue (28), Cheyenne Savannah (20)... Im Hause Ochsenknecht war man bisher sehr kreativ bei der Namensgebung! Ob dieser Linie auch die nächste Generation treubleiben wird? Die Erste im Bunde, die für Familiennachwuchs sorgt, ist Cheyenne. Die 20-Jährige ist schwanger und hat sich bereits Gedanken gemacht, wie sie ihr noch ungeborenes Kind nennen will. Wird es – ebenso wie seine Mutter und deren Geschwister – einen ausgefallenen Namen bekommen?

In der MDR-Talkshow Riverboat verriet die Influencerin: Sie und ihr Freund haben sich längst auf einen Namen geeinigt. "Wir wollen dem Kind schon einen Namen geben, den jetzt nicht jedes Kind hat. Das ist natürlich etwas Besonderes, wenn man einen Namen hat, den noch nicht viele gehört haben", erklärt Cheyenne. Zwar würden inzwischen viele Mädchen Cheyenne heißen, gewöhnlich sei das aber nach wie vor nicht. "Das Kind wird also auf jeden Fall einen [einzigartigen] Namen bekommen, so wie ich und meine Brüder", plaudert die werdende Mama aus.

Mehr Details wollte sie sich am Ende jedoch nicht entlocken lassen: "Also wenn ich den Namen jetzt sagen würde, dann würde ich ja auch das Geschlecht verraten", erläutert die gebürtige Münchenerin – und das ist und bleibt vorerst noch ein Geheimnis.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund im Juni 2019

Wenzel, Georg / ActionPress Cheyenne, Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht bei der Eröffnung der "BAR bOx“

Instagram / cheyennesavannah "7 Töchter"-Darstellerin Cheyenne Ochsenknecht

