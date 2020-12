Für Willi (45) und Jasmin Herren (41) ist das Temptation Island V.I.P.-Happy End schon früher eingetreten als für alle anderen Paare! Eigentlich flimmern die beiden letzten Folgen erst am kommenden Samstag über die Fernsehschirme. Für die Herrens war der Drops gefühlt allerdings schon in der vergangenen achten Ausgabe gelutscht: Sowohl Jasmin als auch Willi bekamen eine Liebeserklärung des jeweils anderen vorgespielt – eine unfassbar emotionale und gleichzeitig erleichternde Situation, wie der Ballermann-Star gegenüber Promiflash erklärte!

Beim Einzellagerfeuer in Episode sieben war Willi mit einer Szene von Jasmin noch ziemlich verunsichert worden. Der 45-Jährige hatte wirklich Angst, dass etwas passiert sein könnte! Die große Erlösung folgte dann allerdings in Folge acht: "Als dann die Liebeserklärung kam, war ich wirklich so erleichtert. Das hat mein Herz höherschlagen lassen. Das macht einem dann ein ganz wohliges Gefühl ums Herz, das war echt toll. Man ist einfach nur erleichtert und dankbar", berichtete er im Promiflash-Interview. Seine anschließenden Rührungstränen würden seiner Meinung nach beweisen, wie viel ihm seine Ehefrau bedeute.

Nach dieser Szene ist es ziemlich eindeutig, dass die Herrens den TV-Treuetest bestanden haben – ihr finales Lagerfeuer dürfte nur noch eine Formsache sein. Willi zog aber schon jetzt ein kleines Fazit über ihre Teilnahme an der verrückten Fremdflirtshow: "'Temtpation Island V.I.P.' ist eine richtige Achterbahn. Man weiß nicht, was als Nächstes kommt. Wenn der Temptation-Sound ertönt, hat man wirklich Gänsehaut, weil man denkt, oh nein, was gibt es zu sehen, gibt es überhaupt was zu sehen? Der Magen dreht sich komplett um", berichtete er Promiflash. Ein Glück, dass die beiden das nun hinter sich haben!

