Nico Traut und Hannah Wilhelm ließen es sich bei ihrem ersten Treffen offenbar so richtig gut gehen! Während ihrer Teilnahme an der diesjährigen The Voice of Germany-Staffel lernten sich die beiden Musiker kennen- und lieben. Inzwischen haben die beiden nicht nur viel Zeit miteinander verbracht, sondern auch schon die Familien des jeweils anderen kennengelernt. An einen ganz bestimmten Moment am Anfang ihrer Beziehung erinnern sich die beiden aber noch sehr genau: Ihr erstes Date!

Vor den Blind Auditions der Castingshow trifft sich das Pärchen bei einem Italiener im Berliner Bezirk Adlershof. "Nico wollte mich einladen und ich hab den teuersten Wein bestellt", erinnerte sich Hannah zu Gast bei "Frühstücksfernsehen hautnah – Die Vormittagsshow" an den damaligen Abend zurück. Die Wahl des edlen Tropfens fällte die Münchnerin völlig unbewusst. Im Nachhinein tut ihr die Entscheidung des kostspieligen Getränks sogar äußerst leid. "Ich hab so getan, als wäre nichts", erzählte Nico.

Was weitere Dates betrifft, müssen sich die Turteltauben nun aber erst mal gedulden. Weil der 22-Jährige noch ein Teil der Show ist, müssen die Hygienemaßnahmen strikt eingehalten werden. Statt Zweisamkeit steht somit nun erst mal Abstand halten auf der Tagesordnung. "Das ist total abgefahren, das tut richtig weh. Wir kennen uns jetzt fast ein halbes Jahr und man möchte sich ja am liebsten jeden Tag sehen", gab Hannah zu.

Instagram / hannahwilhelmofficial Hannah Wilhelm, Sängerin

Instagram / nicotrautofficial Nico Traut, "The Voice of Germany"-Talent 2020

Instagram / nicotrautofficial Nico Traut und Hannah Wilhelm

