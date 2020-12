Hilary Duffs (33) Tochter Banks (2) entzückt ihre Fans! Die Schauspielerin postet regelmäßig putzige Schnappschüsse ihrer Sprösslinge im Netz. Besonders bei ihrem Töchterchen kann die Zweifach-Mutter wohl nicht widerstehen, immer wieder auf den Auslöser zu drücken. Die Zweijährige scheint dies zu genießen: Ob beim Baden oder Kuscheln mit den Eltern – der Wonneproppen strahlt in die Kamera. Auch auf einem aktuellen Beitrag von Hilary auf Social Media grinst Banks bis über beide Ohren und zeigt dabei ihre drolligen Grübchen!

Superstylisch, in einem Cardigan, der mit witzigen Gänseblümchen bedruckt ist, sitzt die Kleine auf einer Treppe und lächelt zur Seite. Hilary schreibt dazu auf Instagram: "Glückliche Blume (man beachte das Grübchen)" und fügt ein verliebtes Emoji hinzu. Nicht nur die 33-Jährige scheint begeistert von dieser Momentaufnahme, ihre Community ebenso. "So schön wie ihre Mutter", heißt es in der Kommentarspalte. Aber auch für Banks' Style gibt es jede Menge Komplimente: "Ich muss dieses Outfit haben!", erklärt eine Userin unter dem Bild.

In der Vergangenheit gab es für die zahlreichen Kinderfotos jedoch nicht immer nur freundliche Worte seitens der Community. Vor einigen Monaten zeigte Hilary ein altes Bild ihres mittlerweile 8-jährigen Sohnes im Internet, auf dem er als Baby nackt zu sehen war. Daraufhin entfachte ein Shitstorm, gegen den sich die Lizzie McGuire-Darstellerin zur Wehr setzte.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihre Tochter Banks

Getty Images Hilary Duff im Mai 2019 in West Hollywood

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit ihren Kindern im März 2020

