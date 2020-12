Na, wenn das nicht mal ein besonderer Freundschaftsbeweis ist! Vor acht Jahren zog Laura Maack für ihren neuen Job nach Berlin. Seitdem verkörpert die gebürtige Lübeckerin als Paula Habich eine der Hauptrollen bei Berlin - Tag & Nacht. Am Set lernte die Schauspielerin nicht nur neue Kollegen kennen, sondern gewann auch Freunde dazu. Von einem BTN-Star war sie direkt begeistert: Falko Ochsenknecht (36). Im Netz hielt Laura jetzt eine Lobeshymne auf den Ole-Darsteller.

"Als ich Falko Ochsenknecht vor knapp acht Jahren kennengelernt habe, dachte ich mir: 'Was für ein schräger Typ, ob ich jemals mit dem klar kommen werde'", gab Laura auf Instagram zu. Es sei für sie ein richtiger Kulturschock gewesen, auf die verschiedenen Charaktere am BTN-Set zu treffen. Heute zählt vor allem aber der 36-Jährige offenbar zu ihren engsten Freunden: "Falko Ochsenknecht ist einer der ehrlichsten, loyalsten, aufrichtigsten, verschwiegensten, leider ab und an auch nervigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe", schwärmte die 33-Jährige.

Und der Tattooliebhaberin scheinen die lobenden Worte für ihren Kumpel keineswegs auszugehen. "Falko Ochsenknecht könntest du einen Mord anvertrauen und er würde niemanden was davon erzählen", scherzte Laura und beendete ihren Beitrag mit: "Ich hab dich lieb, Falko."

Instagram / aprilhopel Schauspielerin Laura Maack

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell BTN-Star Falko Ochsenknecht

Instagram / aprilhopel Laura Maack, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

