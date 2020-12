In welchem Verhältnis stehen eigentlich Nathalia Goncalves Miranda und Filip Pavlovic (26) zueinander? Seit einigen Wochen heizen die ehemalige Love Island-Kandidatin und der einstige Die Bachelorette-Teilnehmer die Gerüchteküche um eine mögliche Beziehung ordentlich an. So folgt sich das Duo nicht nur im Netz, sondern wurde sogar schon bei einem gemeinsamen Mittagessen gesichtet. Doch sind die beiden auch ein Paar? Jetzt redet Nathalia Klartext!

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan wissen, weshalb Nathalia und Filip ihre vermeintliche Beziehung nicht einfach öffentlich machen? Immerhin würde man bei der Beauty regelmäßig Turtelbilder der beiden sehen. Doch Nathalia hat eine deutliche Antwort: "Weil wir nicht zusammen sind. Wir lernen uns näher kennen." Von einer festen Partnerschaft sei zwischen den Reality-Bekanntheiten bisher also noch nicht die Rede.

Dass zwischen Nathalia und Filip jedoch schon reichlich Funken sprühen, dürfte schon lange kein Geheimnis mehr sein. Ihre Zuneigung wollen die dunkelhaarige Schönheit und der Hottie offenbar auch in der Öffentlichkeit nicht mehr länger verstecken. So entdeckte eine Promiflash-Leserin die Turteltauben Ende Oktober beispielsweise völlig vertraut vor einem Hamburger Hotel.

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Influencerin

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Influencer

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Reality-TV-Star

