Isabel Vollmer (35) sieht es ganz locker! Als Unter uns-Monika zankt sich die Blondine aktuell heftig mit ihrer Arbeitskollegin Britta (Tabea Heynig, 50). Die beiden stehen auf denselben Mann und vor allem Letztere ist ziemlich eifersüchtig auf ihre Nebenbuhlerin. Im Zickenkrieg startet die Brünette deshalb eine fiese Attacke: Sie bekommt Wind davon, dass Moni vor einiger Zeit als Stripperin tätig war und lässt sie vor versammelter Mannschaft auffliegen. Doch was halten die Schauspielerinnen privat von dem Erotik-Metier?

"Wenn Stripperinnen wirklich toll tanzen können und nicht billig, sondern geschmackvoll angezogen sind, ist das sehr unterhaltsam, oder nicht? Ich jedenfalls schaue mir so was gerne an!, plaudert die dreifache Mutter im Gespräch mit PicturePuzzleMedien aus dem Nähkästchen. Sie sei sogar mal hautnah bei einer Stripshow dabei gewesen. Allerdings haben sich dort keine Ladys ausgezogen, sondern heiße Jungs ihre Bodys gezeigt. "In Las Vegas habe ich mal die 'Magic Mike'-Liveshow gesehen und saß mit meinen Mädels in der ersten Reihe – wir haben laut gegrölt und hatten den Spaß unseres Lebens!", erinnert sie sich.

Auch Tabea, deren Figur dem aufreizenden Tanz sehr kritisch gegenübersteht, hat im echten Leben gar kein Problem mit Stripperinnen. "Solange eine Frau das freiwillig macht, so what! Beim Strippen gibt es ja auch kein Photoshop, nur die nackte Wahrheit – da habe ich Respekt vor!", betont sie im Interview. Selbst habe sie aber noch keine Show dieser Art besucht.

TVNOW/ Stefan Behrens Monika (Isabel Vollmer) und Britta (Tabea Heynig) in einer "Unter uns"-Szene

Instagram / isabelvollmer "Unter uns"-Darstellerin Isabel Vollmer

TVNOW / Stefan Behrens Robert (Luca Maric), Ringo (Timothy Boldt) und Britta (Tabea Heynig) bei "Unter uns"

