Jan Hofer (68) ist Trash-TV-Fan! Der Nachrichtensprecher nahm am 14. Dezember Abschied von der Tagesschau – der Sendung, die er seit stolzen 35 Jahren moderiert. Anlässlich dem Ende dieser Ära gibt er nun in einem Interview einige private Einblicke in sein Leben und plaudert auch aus, welche Fernsehformate er eigentlich gerne schaut. Seine Antwort ist mehr als überraschend. Der Moderator feiert Das Sommerhaus der Stars!

Aber was gefällt ihm so sehr an dem Reality-Format? "Diese Sendungen spiegeln einen Teil der Gesellschaft, dafür interessiere ich mich einfach. 'Das Sommerhaus der Stars‘ – großartig!", gesteht Jan Hofer gegenüber Bild. Es habe ihn richtig gefreut, dass Caro und Andreas Robens gewonnen haben. Er kenne sie zwar nicht, aber er finde es "prima", dass das Preisgeld der Fernsehshow ihnen geholfen habe, die aktuelle Gesundheitskrise zu überstehen – und ihr Fitnessstudio zu retten. Den Fernsehjournalisten interessiere dagegen wenig, ob Ennesto Monté (45) und Danni Büchner (42) liiert seien. Das sei seiner Meinung nach "keine Meldung wert".

Trotz seiner Vorliebe für Reality-TV-Shows habe der 68-Jährige aber kein Interesse daran, jemals selbst bei Let's Dance, Temptation Island oder dem Dschungelcamp teilzunehmen. "Gott bewahre! Ich mache mich doch nicht selber kaputt. Bei so einer Reality-Show weiß man ja nicht, wer noch dabei ist und was daraus im Schnitt gemacht wird. Das kommt für mich nicht infrage", betont der Journalist.

Instagram / janhofer Jan Hofer im November 2020

ActionPress Jan Hofer auf der der Gastronomie-Messe Internorga

Instagram / janhofer Jan Hofer in Scharbeutz im Oktober 2020

