Werden sie mit der Tradition brechen? Dieses Jahr fällt das Weihnachtsfest bei den britischen Royals etwas anders aus: Über die Feiertage wird Queen Elizabeth II. (94) nicht wie gewohnt in Sandringham verweilen, sondern die Zeit auf Schloss Windsor verbringen. Ihr Enkel Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) sind sich deshalb auch noch nicht sicher, wo sie sich an Heiligabend aufhalten werden. Nun wird jedoch gemunkelt, dass sie nicht etwa beim Oberhaupt der Königsfamilie, sondern bei Kates Eltern feiern werden!

Das behauptet nun zumindest der Adelsexperte Robert Jobson in einem Interview mit Royal Beat. Er könne sich nämlich nicht vorstellen, dass der Herzog und die Herzogin von Cambridge der Weihnachtstradition der Queen dieses Jahr nachkommen werden. "Ich glaube, [die Gesundheitskrise] ist nun ein Wendepunkt für sie. [...] Sie haben bestimmt keine Lust auf die ganzen Förmlichkeiten", stellte er fest. Der Experte denke dabei vor allem an die Kinder – seiner Meinung nach würde das Ehepaar wegen seiner Rasselbande Weihnachten gerne bei den Middletons verbringen.

Bei ihrer Zugreise durch Großbritannien gaben William und Kate vor Kurzem noch zu, bisher keine konkreten Vorstellungen von den Feierlichkeiten in diesem Jahr zu haben. "Es ist so schwierig, wir versuchen immer noch, Pläne zu schmieden", behauptete der 38-Jährige laut Hello!.

Anzeige

VICTORIA JONES/AFP/Getty Images Prinz William und die Queen in London 2017

Anzeige

Getty Images Kate und William mit ihren Kindern auf dem roten Teppich in London, Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Prinz William im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de