Der Kardashian-Jenner-Clan hat sich auch 2020 eine goldene Nase verdient! Jedes Jahr aufs Neue veröffentlicht das berüchtigte Forbes-Magazin seine Listen: In denen werden unter anderem die mächtigsten Frauen oder reichsten Menschen der Welt gerankt. Eine der Aufzählungen beinhaltet zudem die weltweit am besten verdienenden Promis des Jahres – und diese Liste führen 2020 Kylie Jenner (23) und ihr Schwager Kanye West (43) an!

Das berichtet Forbes nun auf seiner Webseite. Demnach hat Kylie in den vergangenen zwölf Monaten schlappe 590 Millionen US-Dollar verdient, der Mann ihrer Schwester Kim Kardashian (40) liegt mit 170 Millionen dahinter. Der Löwenanteil des Vermögens der 22-Jährigen stamme laut der Zeitschrift aus dem Verkauf ihrer Kosmetikfirma im Frühjahr. Kanye hingegen habe vor allem an seinem Deal mit Adidas verdient. Hinter den beiden US-Amerikanern liegt Tennisprofi Roger Federer (39) auf dem dritten Platz, Cristiano Ronaldo (35) belegt den vierten Rang und sein Kicker-Kollege Lionel Messi (33) Platz fünf.

Doch obwohl Kylie 2020 die am besten bezahlte Frau der Welt war – zu den mächtigsten zählte sie nicht. Das Ranking wird in diesem Jahr erneut von Bundeskanzlerin Angela Merkel (66) angeführt. Zudem schafften es unter anderem Melinda Gates (Platz 5) und Oprah Winfrey (Platz 20) auf die Liste.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Realitystar

Getty Images Cristiano Ronaldo, 2015 in Portugal

Getty Images Angela Merkel im Januar 2018

